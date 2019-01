Notfälle : Großeinsatz der Hamburger Feuerwehr in Pflegeheim

von dpa

13. Januar 2019, 11:17 Uhr

In einem Seniorenpflegeheim in Hamburg-Eimsbüttel haben mehre Fälle von Brechdurchfall zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Der Hausarzt des Heims hatte am frühen Sonntagmorgen Rettungswagen und einen Notarzt zur Unterstützung angefordert, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Neun Bewohner sowie eine Pflegekraft hätten unter Symptomen wie Erbrechen, Durchfall und Übelkeit gelitten. Vier der Betroffenem seien zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Laut Feuerwehrangaben waren insgesamt 15 Rettungskräfte der Feuerwehr sowie des Ambulanzunternehmens GARD am Einsatz beteiligt.