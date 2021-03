Brände : Großeinsatz der Feuerwehr bei Brand in Beringstedt

Ein 300 Quadratmeter großes Reetdachgebäude ist am Dienstag auf einem Anwesen in der Nähe von Hohenwestedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) in Flammen aufgegangen.

Beringstedt | Beim Ausbruch des Feuers in Beringstedt am Vormittag sei niemand in dem Gebäude gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Die Brandursache sei noch nicht bekannt, sagte ein Sprecher am Nachmittag. Den Sachschaden schätzte er auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. Fotos der Feuerwehr zeigten das brennende Haus. Den Angaben zufolge waren etwa 100 Feuerw...

