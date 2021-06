Brände : Großeinsatz der Feuerwehr bei Brand einer Lagerhalle in Kiel

Ein Brand in einer Lagerhalle in Kiel hat am Montag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Kiel | 130 Einsatzkräfte rückten am späten Vormittag mit 38 Fahrzeugen und Spezialtechnik aus, nachdem Anrufer einen Brand mit sehr starker Rauchentwicklung in einem Gewerbegebiet im Stadtteil Moorsee gemeldet hatten. Mit schwerem Atemschutz und Hochleistungslöschrohren bekämpften die Feuerwehrleute stundenlang den Brand. Da es in einem schwer zugängliche...

