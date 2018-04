Fußball : Große Fan-Unterstützung für HSV im Saisonendspurt

Der Hamburger SV kann in der Schlussphase des Abstiegskampfs der Fußball-Bundesliga auf seine Fans verlassen. Für die Auswärtspartien am Samstag beim ebenfalls gefährdeten VfL Wolfsburg und am 5. Mai bei Eintracht Frankfurt sind alle Gästetickets vergriffen, teilte der Club am Montag mit. Daher werden 3000 Fans die Reise nach Wolfsburg antreten, in Frankfurt werden sogar 5000 Anhänger die Hanseaten unterstützen.

von dpa

23. April 2018, 17:53 Uhr

Das letzte Heimspiel am 12. Mai gegen Borussia Mönchengladbach im Volksparkstadion ist mit 57 000 Zuschauern ausverkauft, meldete der Verein am Abend.

Der HSV steht vor den letzten drei Saisonspielen auf dem vorletzten Tabellenplatz und hat einen Rückstand von fünf Punkten auf den Relegationsrang.