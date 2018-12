Agrar : Große Anhörung im Landtag zum Thema Wolf

Mit dem Aufkommen der Wölfe in Schleswig-Holstein befasst sich heute ausführlich der Agrarausschuss des Landtages in Kiel. Hintergrund sind Dutzende von Angriffen der Raubtiere in diesem Jahr vor allem auf Schafe und Ziegen. Bei der mehrstündigen Anhörung im Parlament werden sich Vertreter der Landwirte, der Ziegen- und Schafzüchter sowie der Milchviehhalter ebenso äußern wie Naturschützer und Wolfsbetreuer. Auch eine Bürgerinitiative für ein wolfsfreies Eiderstedt ist dabei.

von dpa

05. Dezember 2018, 00:49 Uhr

Parallel zu der Anhörung ist eine Demonstration von Wolfsgegnern angemeldet. Dazu erwarten die Veranstalter nach Angaben der Polizei einige hundert Teilnehmer. In Schleswig-Holstein haben sich mittlerweile nach Angaben des Landesamts für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume mindestens bisher zwei bis drei junge Wölfe fest angesiedelt. Hinzu kommen zeitweise durchziehende Tiere.