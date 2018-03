Forschung : Großbritannien zwölfter Partner beim Röntgenlaser XFEL

Gut ein halbes Jahr nach Inbetriebnahme des European XFEL in Schenefeld bei Hamburg soll Großbritannien heute zwölftes Partnerland für den spektakulären Röntgenlaser werden. Eine entsprechende Urkunde wird in Berlin unterzeichnet. Der Röntgenlaser war am 1. September vergangenen Jahres in Betrieb gegangen. Die Abkürzung XFEL steht für X-Ray Free-Electron Laser, auf Deutsch Röntgenlicht-Freie-Elektronen-Laser.

von dpa

19. März 2018, 00:13 Uhr

Die mehr als 1,2 Milliarden Euro teure Anlage soll dreidimensionale Detailaufnahmen von Molekülen, Zellen und Viren liefern. Auch das Filmen chemischer Reaktionen soll möglich sein. Dafür werden in einem 3,4 Kilometer langen unterirdischen Tunnel die ultraschnellen Röntgenblitze erzeugt. Die Quelle der Blitze ist ein sogenannter Injektor auf dem Gelände des Deutschen Elektronen-Synchrotrons (Desy) in Hamburg-Bahrenfeld. Elf europäische Länder waren bislang am XFEL beteiligt. Größte Geldgeber sind Deutschland und Russland. Die übrigen Länder sind mit jeweils 1 bis 3 Prozent der Kosten dabei - so wird es nach Angaben eines Sprechers auch bei Großbritannien sein.