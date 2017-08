Brände : Großbrand in Tennishalle in Pinneberg

Der Brand in einer Tennishalle im schleswig-holsteinischen Schenefeld (Kreis Pinneberg) hat sich am Donnerstagnachmittag zu einem Großbrand entwickelt. Wie die Feuerwehr mitteilte, war das Feuer in einem Konferenzraum innerhalb des Gebäudekomplexes an der Holzkoppel entstanden. Zwei Menschen seien verletzt und vor Ort behandelt worden, hieß es.