Brände : Großbrand in Schule in Schönberg: Hoher Sachschaden

Eine schnelle Rückkehr in ihre Gemeinschaftsschule wird für zahlreiche Kinder in Schönberg nicht möglich sein. Ein Feuer hat ein Gebäude mit Klassenräumen und der Aula zerstört. Die Feuerwehr hat große Mühe, die Flammen zu löschen.

Schönberg | Ein Großbrand hat am Sonntag eine Schule in Schönberg (Kreis Plön) teilweise zerstört. Es sei ein Sachschaden im hohen sechsstelligen Bereich entstanden, sagte ein Polizeisprecher. Eine Brandstiftung sei nicht ausgeschlossen. Das Feuer sei an zwei Orten...

