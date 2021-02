Brände : Großbrand in Schule in Schönberg: 170 Kräfte im Einsatz

Ein Großbrand in einer Schule in Schönberg (Kreis Plön) beschäftigt am Sonntag seit dem Morgen ein Großaufgebot der Feuerwehr.

Schönberg | Bisher sei die Brandbekämpfung nur von außen möglich, ins Innere des Gebäudes könnten bisher keine Löschteams geschickt werden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittag. Wie lange die Löscharbeiten dauern werden, konnte er nicht abschätzen. Verletzte gab e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.