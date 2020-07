Brände : Großbrand in leerstehendem Gewerbegebäude in Bad Oldesloe

Ein Brand in einem leerstehenden, ehemaligen Gewerbeobjekt in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Rund 135 Einsatzkräfte seien im Einsatz gewesen, teilte ein Feuerwehrsprecher am Samstagmorgen mit. Die Anwohner wurden aufgrund der starken Rauchentwicklung dazu aufgerufen, ihre Fenster geschlossen zu halten. Der Brand selbst sei einfach zu löschen gewesen, die Nachlöscharbeiten dauerten jedoch, sagte der Sprecher. Laut Angaben der Polizei sollte das leerstehende Gebäude demnächst abgerissen werden.

Avatar_shz von dpa

11. Juli 2020, 10:43 Uhr

Das Feuer war gegen Mitternacht ausgebrochen. Die Brandursache und die Höhe des entstandenen Sachschadens waren zunächst unklar....

