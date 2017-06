Brände : Großbrand in Gewerbegebiet: Lagerhalle in Flammen

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Bockwoldt 1 von 1

Ein Großbrand in einem Gewerbegebiet in Ellerbek (Kreis Pinneberg) hält die Feuerwehr seit Sonnabend in Atem. Wie die Feuerwehr mitteilte, ging eine 50 mal 20 Meter große Lagerhalle in Flammen auf. Die Rettungskräfte rückten mit 180 Mann und Wasserwerfern an. Eine dichte Rauchwolke stand über dem Gewerbegebiet. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Erste Luftmessungen ergaben, dass für Menschen keine Gefahr besteht. Feuerwehrleute kämpften in der Nacht zum Sonntag noch gegen die Glut und auflodernde Flammen. Zum Schaden und zur Brandursache machten die Behörden zunächst keine Angaben.

von dpa

erstellt am 18.Jun.2017 | 08:55 Uhr