von dpa

16. November 2018, 07:22 Uhr

Bei einem Feuer auf einem Recyclinghof in Puttgarden auf Fehmarn (Landkreis Ostholstein) ist die Feuerwehr in der Nacht zum Freitag über Stunden im Einsatz gewesen. Mehrere Kubikmeter Müll seien aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht nun nach der Brandursache.