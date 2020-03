Kriminalität : Großangelegte Drogenrazzia in Kiel: 25 Festnahmen

Nach monatelangen Ermittlungen wegen Rauschgiftkriminalität haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitagabend zahlreiche Wohnungen in Kiel durchsucht. Bei dem großangelegten Einsatz im Stadtgebiet seien 25 Menschen festgenommen worden, erklärten die beiden Behörden in einer gemeinsamen Mitteilung. Die Polizisten stellten demnach zahlreiche Beweismittel wie etwa Betäubungsmittel und Handys sowie Bargeld und Waffen sicher.

Avatar_shz von dpa

13. März 2020, 22:22 Uhr

Die meisten Festgenommenen kamen später wieder auf freien Fuß, wie es hieß. Vier Tatverdächtige zwischen 21 und 25 Jahren seien in Polizeigewahrsam geblieben. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen drei von ihnen schon vor Einsatzbeginn Untersuchungshaftbefehle erwirkt. Der Vierte sollte am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Durchsuchungen von 25 Wohnungen hätten zeitgleich um 18.00 Uhr begonnen. Beteiligt waren den Angaben zufolge rund 300 Polizisten aus ganz Schleswig-Holstein und von der Hamburger Landespolizei. Da sich weitere Verdachtspunkte ergeben hätten, habe die Staatsanwaltschaft angeordnet zwei weitere Wohnungen zu durchsuchen.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln den Angaben zufolge seit August gemeinsam in der Sache. Nun werden die sichergestellten Beweismittel ausgewertet. Die Beamten haben seit Beginn der Ermittlungen rund zehn Kilogramm Marihuana und Bargeld im fünfstelligen Eurobereich sichergestellt, wie es in der Mitteilung hieß.