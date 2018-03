Fußball : Grindel: Lahm zumindest ein WM-Spiel in DFB-Delegation

Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm wird nach Angaben von DFB-Präsident Reinhard Grindel zumindest für eine Partie bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland zur Delegation des deutschen Verbandes gehören. «Wir haben noch ein wenig Zeit. Ich gehe davon aus, dass er mindestens zu einem Spiel kommen wird, aber sicherlich nicht die ganze Zeit dabei ist», sagte der Chef des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Dienstag in Hamburg der Deutschen Presse-Agentur.

von dpa

20. März 2018, 22:38 Uhr

«Es war immer üblich, dass wir auch Ehrenspielführer bei Länderspielen zur Delegation dazu bitten», erklärte der 56-Jährige am Rande einer Veranstaltung des Wirtschaftsrates der CDU Hamburg. «Das war früher bei Uwe Seeler zum Beispiel der Fall. Philipp Lahm wird das jetzt von Spiel zu Spiel machen.»

Der DFB werde natürlich Rücksicht darauf nehmen, dass es im Reglement für die Bewerbung um die EM-Endrunde 2024 bestimmte Grundsätze gibt, inwieweit man werben dürfe und nicht. «Und die halten wir natürlich ein mit Rücksicht auf seine Funktion als Botschafter der Euro-Bewerbung.»

Der langjährige Kapitän Lahm hatte seine Länderspiel-Karriere nach dem WM-Triumph 2014 in Brasilien beendet. Im vergangenen Sommer hörte der heute 34-Jährige auch als Profi beim FC Bayern München auf.