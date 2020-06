Handel : Grenzhandel freut sich über Ende der Kontrollen

Drei Monate lang hatten die Grenzhändler, die überwiegend von skandinavischen Kunden leben, besonders unter den Grenzschließungen zu leiden. Nun dürfen die Einkaufstouristen wieder nach Schleswig-Holstein.

16. Juni 2020, 07:04 Uhr

Von den monatelangen Grenzschließungen besonders betroffene Grenzhändler auf schleswig-holsteinischer Seite an der deutsch-dänischen Grenze freuen sich über ein Ende der Kontrollen - und das Wiederaufleben des Geschäfts. Es herrsche reger Betrieb, sagte Bernd Christiansen, Geschäftsführer der Grenzwarenvertriebsgesellschaft, zu der die Grenzmärkte Poetzsch und Otto Duborg gehören, der Deutschen Presse-Agentur. Offiziell beendet hat Deutschland seine Kontrollen erst in der Nacht zu Dienstag. Doch es wurde bereits seit einigen Tagen deutlich weniger kontrolliert, aus welchem Grund jemand aus Dänemark einreist.

Mit Blick auf einen möglichen Kundenansturm in den kommenden Tagen sagte Christiansen, die Signale seien gut. Er gehe davon aus, dass es am Wochenende «richtig brummt». Für die Läden seien Hygienekonzepte entwickelt worden und unter anderem in dänischen Medien darauf hingewiesen worden, dass in Deutschland anders als in Dänemark eine Maskenpflicht in Geschäften bestehe, sagte Christiansen. Wer keine Mund-Nase-Bedeckung dabei habe, könne diese für 5 Kronen (etwa 60 Cent) kaufen.

Drei Monate lang konnte die Grenze zwischen Dänemark und Schleswig-Holstein aufgrund der Corona-Pandemie nur mit einem triftigen Grund passiert werden - der beliebte Einkaufstourismus gehörte nicht dazu. Die Umsätze brachen nach Angaben Christiansens von Ende Mai um 80 bis 85 Prozent ein. Er hofft, dass Umsätze in den kommenden Wochen nachgeholt werden und «wir es schaffen, ein ausgeglichenes Ergebnis zu bekommen». Eine wirkliche Erholung sieht er aber erst für 2021.