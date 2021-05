Schifffahrt : Greenpeace meldet Paraffin-Funde an Nordseestränden

Ende April landeten an mehreren Nordseeinseln wachsartige, weiße Klumpen an. Das Bundesverkehrsministerium teilte mit, nur bei einem Teil von Proben handelte es sich um Paraffin. Doch Greenpeace meldet nun auch von anderen Orten Paraffin-Funde. Wo kommen die Brocken her?

Hannover | Einer Analyse der Umweltschutzorganisation Greenpeace zufolge sind Anspülungen von wachsartigen Klumpen an der Nordseeküste Ende April und Mitte Mai überwiegend Paraffinwachsen zuzuordnen. Die Umweltschützer hatten nach eigenen Angaben Ende April bei Butjadingen in Niedersachsen Proben der wachsartigen Klumpen gesammelt. „Diese Proben haben wir ausgew...

