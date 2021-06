Umwelt : Green Kayak-Saison: Start mit vergrößerter Müllsammel-Flotte

Endlich lässt das Wetter auch in Hamburg den Sommer erahnen. Viele zieht es auf die Gewässer der Stadt. Mit den „GreenKayaks“ kann man das sogar noch mit einem Frühjahrsputz verbinden.

Hamburg | Mit größerer Flotte starten die Green Kayaks in Hamburg in ihre dritte Müllsammelsaison. Nachdem die Bootsverleihe wieder öffnen dürfen, stehen auch die grünen Plastikpaddelboote der dänischen Umweltinitiative wieder kostenlos an sechs Verleihstationen an Alster, Bille und Gose-Elbe bereit, wie Umweltsenator Jens Kerstan am Montag der Deutschen Presse...

