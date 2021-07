Golf : Golferin Henseleit wieder stark: Platz vier in Texas

Profigolferin Esther Henseleit hat ihr nächstes gutes Turnier gespielt.

The Colony | Eine Woche nach Rang 15 bei der PGA Championship belegte die 22 Jahre alte Hamburgerin bei der mit 1,5 Millionen Dollar dotierten Volunteers of America Classic am Sonntag (Ortszeit) den geteilten vierten Platz. Nach den vier Runden auf dem Old American Golf Club bei Dallas im US-Bundesstaat Texas lag Henseleit mit 272 Schlägen zwölf unter Par. Den Sie...

