Golf : Golferin Esther Henseleit erneut im Finalwochenende

Die Hamburger Profi-Golferin Esther Henseleit hat beim ihrem dritten Turnier in Australien zum zweiten Mal den Sprung in das Finalwochenende geschafft. Die 21-Jährige vom Hamburger Golfclub Falkenstein liegt nach zwei Runden bei der mit 240 000 Euro dotierten Australian Ladies Classic in Bonville im Bundesstaat New South Wales mit 144 Schlägen auf dem geteilten 42. Platz.

Avatar_shz von dpa

21. Februar 2020, 11:47 Uhr

Außer Henseleit schafften auch Laura Fünfstück (Langen/Platz 42), Leonie Harm (St. Leon-Rot/50) und Olivia Cowan (Homburg/61) den Cut. In Führung liegt die Amerikanerin Lauren Stephenson mit 130 Schlägen.