Glücksspiele : Glückspielaufsicht: Spieler im Lockdown in Illegalität

„Glücksspiel kann süchtig machen“, heißt es in den Warnhinweisen der Lotto-Reklame. Vielleicht liegt es auch daran, dass im Lockdown, wo die legalen Hallen dicht sind, wohl vermehrt in illegalen Spielhöllen gespielt wird. In Hamburg sieht man einen Zusammenhang.

Hamburg | Die Hamburger Glücksspielaufsicht befürchtet im Corona-Lockdown eine Abwanderung der Spieler in die Illegalität. Es sei davon auszugehen, dass Spielerinnen und Spieler „durch das Fehlen legaler Glücksspielangebote verstärkt illegale Angebote nutzen“, sa...

