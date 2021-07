Tiere : Giraffenbulle muss auf Fahrt nach Holland Kopf einziehen

Wegen eines Umbaus des Giraffenhauses bei Hagenbeck hat der Hamburger Tierpark seinen letzten Giraffenbullen in einen niederländischen Safaripark gebracht.

Hamburg | Der fünf Meter große Bulle namens Chali habe die achtstündige Fahrt in einem speziellen Tieranhänger gut überstanden, teilte der Zoo am Dienstag mit. Das größte Problem seien die vielen Brücken auf der Strecke nach Beekse Bergen bei Eindhoven gewesen. „Um Verletzungen zu vermeiden, musste Chali in seinem Anhänger den Kopf leicht einziehen“, sagte die ...

