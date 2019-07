Wetter : Gewitterfront: Feuerwehr räumt Bäume von Straßen

von dpa

20. Juli 2019, 18:19 Uhr

Eine Gewitterfront ist am Samstagnachmittag über Schleswig-Holstein und Hamburg gezogen. Bis 17.00 Uhr rückte die Feuerwehr in Hamburg zu 19 wetterbedingten Einsätzen aus, wie ein Sprecher sagte. Meist mussten Bäume und Äste von Straßen geräumt werden. Im Bereich Schnelsen sei eine Straße kurzzeitig wegen Überflutung gesperrt worden. In einem Haus schlug der Blitz ein, es entstand dem Sprecher zufolge aber kein Feuer. An der A1 bei Ahrensburg wirbelten Sturmböen Sand auf, der die Sicht beeinträchtigte, wie ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei in Kiel sagte.