Börsen : Gewinner der Virus-Krise: Aktien von Drägerwerk steigen

Die Anteile des Medizin- und Sicherheitstechnikkonzerns Drägerwerk sind am deutschen Aktienmarkt die Gewinner der Coronavirus-Krise. Die Papiere legten am Freitag im Kleinwerteindex um fast 20 Prozent zu. Der Grund ist klar: Dräger stellt Atemschutzmasken her, die derzeit sehr stark nachgefragt werden.

Avatar_shz von dpa

28. Februar 2020, 14:27 Uhr

Mit dem aktuellen Kurszuwachs haben die Aktien seit Jahresanfang gut 10 Prozent dazu gewonnen. Umgekehrt sieht das Bild im SDax aus: Der Nebenwerteindex verlor 2020 bislang 10 Prozent.

Bereits zur Wochenmitte hatte das Lübecker Unternehmen mitgeteilt, dass die Produktionskapazitäten für leichten Atemschutz voll ausgelastet seien und kurzfristig nicht weiter erhöht werden könnten.