Gewerkschaften : Gewerkschaften rufen zu Demonstrationen zum 1. Mai auf

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Hamburg hat unter dem Motto «Vielfalt, Gerechtigkeit, Solidarität» am Dienstag zu seinen traditionellen 1. Mai-Kundgebungen aufgerufen. Die zentrale Demonstration zum Tag der Arbeit in der Hansestadt startet um 11.00 Uhr am S-Bahnhof Ohlsdorf. Die Abschlusskundgebung ist für 12.00 Uhr am Museum der Arbeit geplant. Als Redner sind Hamburgs DGB-Chefin Katja Karger, Hans-Jürgen Urban von der IG Metall und Robert Gaudl von der DGB Jugend Hamburg angekündigt.

von dpa

01. Mai 2018, 09:01 Uhr

Zwei weitere Demonstrationen sind in Hamburg-Bergedorf sowie in Hamburg-Harburg geplant. Dort treten unter anderem der Linken-Bundestagsabgeordnete Fabio de Masi und Rajko Pientka von der IG BCE auf.