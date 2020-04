Einzelhandel : Gewerkschaft warnt: Viele arbeiten in Corona-Krise am Limit

Immer wieder Regale auffüllen und Kassieren - teilweise bis spät in die Nacht: Die Arbeit im Supermarkt ist in der Corona-Krise besonders kräftezehrend. Vor einer Überlastung der Arbeitnehmer warnte am Mittwoch die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten Region Hamburg-Elmshorn. «Überstunden und Extra-Schichten sind in der Lebensmittelindustrie schon seit Wochen an der Tagesordnung», sagte Geschäftsführerin Silke Kettner. Die 8700 Beschäftigten in der Hamburger Lebensmittelindustrie arbeiteten zurzeit am Limit.

01. April 2020, 15:15 Uhr

Um sich besser zu schützen, rät die Gewerkschaft Arbeitnehmern, Missstände genau zu beobachten und zu melden. Wer unter Überlastung leide, solle sich an die Gewerkschaft oder den Betriebsrat wenden: «Corona darf nicht dafür herhalten, die Höchstgrenzen bei der Arbeitszeit auszuhebeln», sagte Kettner.

Auch die Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus dürften nicht vernachlässigt werden: «Die Firmen müssen dafür sorgen, dass genug Schutzkleidung da ist und die Abstandsregeln - etwa an Produktionsstraßen - eingehalten werden. Der Schutz vor Infektionen hat höchste Priorität», betonte Silke Kettner.