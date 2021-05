Kriminalität : Gewerkschaft: Bodycam-Einsatz bei Schusswaffengebrauch

Nach den tödlichen Polizeischüssen auf einen 36-Jährigen in Hamburg-Winterhude hat die Gewerkschaft der Polizei (GdP) einen verstärkten Einsatz von Videokameras gefordert.

Hamburg | „So ist es etwa sinnvoll, wenn sich die Bodycam am Körper von Streifenpolizisten sofort einschaltet, sobald auch die Waffe gezogen wird“, sagte der stellvertretende GdP-Landesvorsitzende, Lars Osburg, am Montag. Der 36-Jährige hatte nach Angaben der Polizei am Freitagnachmittag mehrere geparkte und fahrende Autos beschädigt und mindestens einen Man...

