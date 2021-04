Bildung : GEW fordert Impfungen für alle Lehrer im Norden

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat rasche Impfangebote für alle Lehrer in Schleswig-Holstein gefordert.

Kiel | „Bevor über eine allgemeine Aufhebung der Priorisierung beim Impfen entschieden wird, sind die Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen, Gymnasien und Beruflichen Schulen dran“, sagte die GEW-Landesvorsitzende Astrid Henke am Montag. Lehrer stünden täglich in kleinen Klassenräumen mit vielen Kindern oder Jugendlichen vor einem großen Ansteckungsrisiko. B...

