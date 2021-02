Bildung : GEW fordert behutsamere Öffnung von Grundschulen und Kitas

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat die für Montag geplante Öffnung der Grundschulen und Kitas in Teilen Schleswig-Holsteins kritisiert.

Kiel | In einem am Donnerstag bekannt gewordenen offenen Brief an Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) schrieb die GEW-Landesvize Katja Coordes von einem unnötig hohen Risiko für Beschäftigte. „Weder in Kitas noch in Grundschulen lassen sich schon aus pädago...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.