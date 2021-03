Tourismus : Getrübte Oster-Vorfreude an den Küsten Schleswig-Holsteins

Füße im Sand, Kopf in der Sonne, eine frische Brise vom Meer. Was zu Ostern so schön sein könnte an Nord- und Ostsee, soll wegen Corona ausfallen. Die Urlaubsorte in Schleswig-Holstein fürchten, es könnten zu viele Menschen kommen.

Sylt | Kurz vor Ostern ist die Stimmung in den schleswig-holsteinischen Badeorten ziemlich gedämpft. Wo in normalen Zeiten Zehntausende Gäste mit Freude begrüßt werden, macht man sich in diesem Jahr Sorgen wegen der Menschen, die trotz der Corona-Pandemie anreisen. Eigentümer, die ihre Ferienwohnungen und -häuser nicht selbst nutzen, dürfe sie Verwandten ode...

