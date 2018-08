Unfälle : Getränkelaster verliert Ladung: B 207 vorübergehend gesperrt

von dpa

31. August 2018, 11:53 Uhr

Die verlorene Ladung eines Getränkelasters hat am Freitag den Verkehr auf der Bundesstraße 207 bei Mölln behindert. Der Lastwagen war nach Polizeiangaben beim Auffahren auf die Bundesstraße in Schräglage geraten, so dass die Getränkekisten auf die Fahrbahn rutschten. Dabei wurde ein auf der Gegenfahrbahn fahrendes Auto leicht beschädigt, der Fahrer wurde nicht verletzt. Für die Aufräumarbeiten musste die stark befahrene B 207 an der Anschlussstelle Mölln Süd vorübergehend gesperrt werden. Danach wurde der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die genaue Unfallursache war nach Angaben der Polizei zunächst unklar.