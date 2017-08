Kriminalität : Getöteter 77-Jähriger: Polizei fasst Tatverdächtigen

Im Fall des getöteten 77-Jährigen in Hamburg-Rotherbaum Ende Juli hat die Polizei einen 35-Jährigen in Regensburg vorläufig festgenommen. Er sei dringend tatverdächtig, den Rentner in seiner Wohnung getötet zu haben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Bei dem Mann handele es sich um den Bekannten einer Person aus dem familiären Umfeld des Opfers.