Gesundheit : Gesundheitsbehörde gibt Prioritätsgruppe 3 für Impfung frei

Hamburgs Gesundheitsbehörde hat die Prioritätsgruppe 3 für die Corona-Schutzimpfung vollständig freigegeben.

Hamburg | Ab sofort können sich damit auch Frauen und Männer über 60 Jahren sowie Personen, die in der kritischen Infrastruktur oder in bestimmten Funktionen im Katastrophenschutz tätig sind, beim Impfzentrum um einen Termin bemühen, wie die Behörde am Montag mitteilte. Insgesamt stünden rund 30 000 Termine zur Verfügung. Das seien alle restlichen Termine, die ...

