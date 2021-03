Museen : Gesucht: Blumenkübel und Strommasten aus den 50ern und 60ern

Das Freilichtmuseum am Kiekeberg sucht im Rahmen des Projektes „Königsberger Straße“ typisches Straßenmobiliar aus der Nachkriegszeit der Bundesrepublik.

Rosengarten | Das Freilichtmuseum am Kiekeberg sucht im Rahmen des Projektes „Königsberger Straße“ typisches Straßenmobiliar aus der Nachkriegszeit der Bundesrepublik. Die Ausstattung von Straßen mit Lampen, Blumenkübeln und Sitzbänken sei spätestens in den 1960ern Jahren auch auf Dörfern üblich gewesen. „Wir möchten unsere Straße so authentisch wie möglich aufbaue...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.