Prozesse : Geständnis: Beihilfe zur Versklavung von Jesidinnen

Im Hamburger Prozess um die Versklavung zweier Jesidinnen durch den Islamischen Staat (IS) in Syrien hat die Angeklagte am Freitag ein Geständnis abgelegt.

Hamburg | Die 36-jährige Omaima A. räumte in einer von ihrem Verteidiger verlesenen Erklärung ein, dass sie Anfang 2016 ihre Wohnung in der IS-Hochburg Rakka von den Frauen reinigen ließ. „Ich zeigte den beiden Sklavinnen die Wohnung und sagte ihnen, welchen Bereich sie putzen sollten“, hieß es in der Erklärung. Eine damalige Freundin von ihr habe die Sklavinne...

