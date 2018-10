Wirtschaft : Geschäftsausbau brockt Comdirect weiteren Gewinnrückgang ein

Die Onlinebank Comdirect hat im Sommer wegen Investitionen in ihren Geschäftsausbau erneut weniger verdient. Im dritten Quartal sank der Gewinn des Unternehmens mit Sitz in Quickborn unter dem Strich um 22 Prozent auf 12 Millionen Euro, wie die Online-Tochter der Commerzbank am Dienstag mitteilte. Der Zinsüberschuss legte zwar deutlich zu, die Verwaltungskosten stiegen jedoch noch stärker. Derweil gewann Comdirect zwischen Anfang Juli und Ende September 60 000 neue Privatkunden.

von dpa

30. Oktober 2018, 08:49 Uhr

Die Bank hatte Anfang Juli den Verkauf der Tochter European Bank for Financial Services GmbH (ebase) angekündigt, in der das Geschäft mit Großkunden wie Finanzvertrieben, Vermögensverwaltern und Versicherungen gebündelt ist. Sollte dieser Deal bis Ende 2018 vollzogen werden, rechnet Vorstandschef Arno Walter weiterhin mit einem Jahresgewinn vor Steuern von 145 Millionen Euro.

Die Commerzbank-Tochter will einen Teil des eingenommenen Geldes in das Wachstum des Kerngeschäfts mit Privatkunden stecken. Neben der Stammmarke Comdirect gehört zu der Onlinebank auch das Finanzportal Onvista. Die Comdirect ist börsennotiert, gehört aber zu 82 Prozent der Commerzbank. Diese legt am 8. November ihre Quartalsbilanz vor.