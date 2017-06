Demonstrationen : «GeSa to Hell»: 200 Teilnehmer bei Demo gegen G20-Knast

Unter dem Motto «Gesa to hell» haben rund 200 Teilnehmer am Samstagabend im Hamburger Stadtteil Harburg gegen die Zentrale Gefangenensammelstelle (GeSa) während des bevorstehenden G20-Gipfels demonstriert. Mehrere Hundert uniformierte Beamte begleiteten den Demonstrationszug. Die Route sollte vom Harburger Rathausplatz durch die Harburger Innenstadt bis zur Gefangenensammelstelle (GeSa) im ehemaligen Lebensmittelgroßmarkt an der Schlachthofstraße verlaufen.