Justiz : Gericht: Schadensersatz von Tönnies berechtigt

Im Oktober 2019 blockierten Tierschützer einen Schlachtbetrieb von Tönnies. Jetzt stehen die ersten vor Gericht. Sie sollen Tausende Euro Schadensersatz zahlen und das Gelände nie wieder betreten.

Kellinghusen | Rund eineinhalb Jahre nach einer Protestaktion von 26 Klima- und Tierschützern in einem Tönnies-Schlachtbetrieb in Kellinghusen in Schleswig-Holstein hält das Kieler Landgericht die Schadensersatzforderungen des Unternehmens erneut für berechtigt. „Die Meinungsfreiheit findet ihre Grenzen im Eigentumsrecht der Klägerseite auf deren privatem Grundstück...

