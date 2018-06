Urteile : Gericht kippt Fahrtzeiten-Pauschalen von Studienleitern

Das Oberverwaltungsgericht in Schleswig hat eine Arbeitszeitregelung des Bildungsministeriums für Studienleiter des Instituts für Qualitätsentwicklung Schleswig-Holstein (IQSH) gekippt. Die Pauschalen für aufgewandte Fahrzeiten seien nicht sachgerecht, weil die Erhebungen hierfür bei 14 Studienleitern nicht ausreichend repräsentativ seien, teilte das Gericht am Freitag mit. Die Kürzungen bei den Vor- und Nachbereitungszeiten von Veranstaltungen in Aus-, Fort- und Weiterbildung seien hingegen nicht zu beanstanden. Der gesetzliche Rahmen der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit in Höhe von 41 Stunden müsse beachtet werden. (Az. 2 KN 1/17).

22. Juni 2018, 16:53 Uhr

Die Bildungsgewerkschaft GEW appellierte an das Bildungsministerium, die Arbeitszeit für Studienleiter zu senken. «Obwohl das Gericht die Bemessung der Vor- und Nachbereitungszeiten nicht bemängelt hat, bleiben wir dabei: Die Arbeitsbelastung muss runter», sagte die GEW-Landesvorsitzende Astrid Henke. Studienleiter arbeiteten zu viel. «Sie haben nicht genügend Zeit, um ihre Ausbildungsgruppen wirklich angemessen betreuen zu können.» Immer weniger Lehrer verspürten Lust, ihr Know-how als Studienleiter weiterzugeben.

Geklagt hatte eine Studienleiterin. Sie hatte sich im Rahmen eines Normenkontrollverfahrens speziell gegen die in der Anlage zu § 3 der Landesverordnung über die Arbeitszeit von Studienleiterinnen und Studienleitern des IQSH von Mai 2016 enthaltenen Bestimmungen gewandt. Revision wurde nicht zugelassen.