Regierung : Gericht: Besoldung der Landesbeamten teils verfassungswidrig

von dpa

20. September 2018, 16:46 Uhr

Die Besoldung der Landesbeamten in Schleswig-Holstein ist nach Ansicht des Verwaltungsgerichts Schleswig teils verfassungswidrig niedrig. Konkret geht es um die Besoldungsgruppe A 7. Das Gericht werde den nun verhandelten Fall aus dem Jahr 2007 dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung vorlegen, kündigte der Vorsitzende Richter am Donnerstag an. Nach früheren Vorlagen von Verwaltungsgerichten anderer Bundesländer hatten die Karlsruher Richter die Alimentation teils für verfassungswidrig, teils für verfassungsgemäß erklärt. Schleswig-Holstein hatte das Weihnachtsgeld 2007 für die unteren Besoldungsstufen reduziert und für die Besoldungsgruppen ab A 11 gestrichen. Dagegen klagten Beamte der Gruppen A 7 bis A 16. Insgesamt wurden acht Klagen gemeinsam verhandelt. Sechs Klagen wurden abgewiesen, ein Verfahren ausgesetzt.