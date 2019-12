Wasser : Geologen erkunden Grundwasseradern mit dem Hubschrauber

Vom Hubschrauber aus erkunden Geologen in diesen Tagen die Erdschichten mit Grundwasser im Norden Niedersachsens. Die Messflüge über den Landkreisen Harburg, Rotenburg und Verden sollen bis zum 20. Dezember dauern, wie das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) in Hannover mitteilte. Ziel sei es, ein dreidimensionales Modell der Bodenstruktur zu erstellen mit Süßwasseradern, aber auch Salzablagerungen, sagte Projektleiter Nico Deus.

Avatar_shz von dpa

17. Dezember 2019, 05:29 Uhr

Die am Hubschrauber hängende Antenne könne die Strukturen bis in 200 Meter Tiefe orten. «Die Daten sind hilfreich bei der Ausweisung von Trinkwasserschutzgebieten», sagte LBEG-Sprecher Presse Björn Völlmar. In den vergangenen Jahren hat das Landesamt kartografiert, wie weit an den niedersächsischen Küsten Salzwasser unterirdisch ins Landesinnere vordringt. Nun werde Stück für Stück auch das Binnenland erfasst, sagte Deus.