Atomkraft : Genehmigung für Abriss des Akw Brunsbüttel rückt näher

von dpa

29. Oktober 2018, 07:39 Uhr

Eine der weitreichendsten Entscheidungen in der Atomgeschichte Schleswig-Holsteins wird derzeit im Energieministerium vorangetrieben. Das Ressort will noch in diesem Jahr die atomrechtliche Genehmigung zur Stilllegung und zum Abbau des Kernkraftwerks Brunsbüttel erteilen, wenn alle Prüfungen rechtzeitig beendet werden können. Der Reaktor an der Elbemündung soll als erster der drei Atommeiler im Norden abgerissen werden. «Das ist der nächste große Schritt auf dem Weg zum tatsächlichen Ende der Atomenergie in Schleswig-Holstein», sagte Minister Jan Philipp Albrecht (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur.