Kriminalität : Geldautomaten-Sprenger nach Verfolgungsjagd entkommen

Trotz filmreifer Verfolgungsjagd mit mehreren Polizeiwagen, Hubschrauber und Spürhund sind der Hamburger Polizei vier Geldautomaten-Knacker entwischt. Das Quartett hatte am frühen Samstagmorgen in Hamburg-Eidelstedt einen Geldautomaten gesprengt und dabei Bargeld erbeutet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Anschließend seien sie mit einem PS-starken, gestohlenen Auto geflüchtet, dann aber von der Polizei, die mit 13 Streifenwagen hinter ihnen herjagte, auf der Autobahn 23 gesichtet und verfolgt worden.

von dpa

13. Mai 2018, 14:32 Uhr

An der Anschlussstelle Schnelsen wendeten die Kriminellen den Angaben zufolge und fuhren entgegen der Fahrtrichtung auf die A7 auf. Schließlich bauten sie einen Unfall und flüchteten zu Fuß weiter. Obwohl ein Hubschrauber der Bundespolizei und ein Personenspürhund der Polizei hinzugerufen wurden, verloren die Beamten die Spur der Kriminellen.