Prozesse : Geldautomaten in Bad Bramstedt gesprengt: Haftstrafen

Im Prozess um die Sprengung eines Geldautomaten in Bad Bramstedt mit einer Beute von über 100 000 Euro hat das Kieler Landgericht am Montag die beiden Täter zu Freiheitsstrafen verurteilt.

Kiel | Ein 26-Jähriger muss demnach vier Jahre in Haft, sein 22-jähriger Mittäter zwei Jahre und acht Monate. Die beiden Männer sprengten den Geldautomaten am 29. Juli 2020 in einer Bankfiliale per Fernzündung und flohen mit der Beute. Ihre Flucht in einem gestohlenen SUV machte Schlagzeilen: Sie durchbrachen demnach während der Verfolgungsjagd mit der Po...

