Kriminalität : Geldautomat in Hamburg geknackt

19 000 Euro Beute haben Automatenaufbrecher in Hamburg-Stellingen gemacht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde die Hinterseite des Geldautomaten mit unbekanntem Werkzeug aufgebrochen. Die Beamten gehen davon aus, dass sich der oder die Täter bereits in der Nacht zum Sonntag Zugang zu dem Automaten verschafft haben, bevor sie unerkannt entkommen konnten. Am Montagmorgen bemerkte dann ein Mitarbeiter den Schaden, als er den Automaten überprüfen wollte.

Polizeimeldung

von dpa

erstellt am 18.Sep.2017 | 17:50 Uhr