Unfälle : Gekentert: Segler retten sich auf Alsterdampfer

von dpa

30. April 2018, 16:05 Uhr

Ein Alsterdampfer hat sich in Hamburg am Montag als Rettung für drei Wassersportler erwiesen. Zwei Männer und eine Frau kenterten am Mittag mit ihrem kleinen Segelboot auf der Außenalster, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Vermutlich habe eine Windböe die Jolle erfasst. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, hätten sich die Segler auf einen Alsterdampfer retten können. Das Touristenschiff habe das Trio zu einem Anleger gebracht. Sanitäter untersuchten die Segler und gaben anschließend Entwarnung. Feuerwehrleute bargen das Boot.