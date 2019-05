Kriminalität : Gegenstand kracht auf der A23 in Autoscheibe

Erneut ist in Schleswig-Holstein die Windschutzscheibe eines Autos durch einen mutmaßlich von einer Brücke geworfenen Gegenstand beschädigt worden. Dieser krachte am Mittwochvormittag in Höhe einer Fußgängerbrücke über die Autobahn 23 kurz vor der Abfahrt Pinneberg-Mitte in den Wagen eines 39 Jahre alten Hamburgers, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Fahrer sei aufgrund seines Geschicks unverletzt geblieben.

von dpa

09. Mai 2019, 15:34 Uhr

Die Polizei ermittelt in der Sache wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Ein aufgewirbelter Stein durch ein vor dem Wagen des Mannes fahrendes Auto scheidet nach ersten Erkenntnissen der Ermittler als Ursache aus. Eine Fahndung blieb erfolglos. Die Ermittler suchen nun Zeugen des Vorfalls.

Die Polizei in Schleswig-Holstein ermittelt auch in mehreren Fällen im Raum Kiel wegen des Werfens von Gegenständen von Brücken. Einen Fall vom Kieler Ostring und den Wurf eines Gegenstandes von einer Brücke auf ein fahrendes Auto auf der Autobahn 215 bei Kiel wertet die Staatsanwaltschaft als versuchten Mord. Anfang Februar verurteilte das Landgericht Flensburg zwei 19-Jährige wegen Steinwürfen auf fahrende Autos auf der A7 und der Bundesstraße 200 unter anderem wegen versuchten Mordes zu Jugendstrafen von sechs Jahren verurteilt.