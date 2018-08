Film : «Gegen den Strom» aus Island eröffnet Filmfest Hamburg

Der isländische Film «Gegen den Strom» von Benedikt Erlingsson wird in diesem Jahr das Filmfest Hamburg eröffnen. «Eine starke isländische Frau, die gegen den Strom schwimmt und dabei die Herzen der Zuschauer erobert - das ist der ideale Eröffnungsfilm für die so sehr nach Norden gewandte Hansestadt», sagte Festivalleiter Albert Wiederspiel am Montag in Hamburg. Regisseur und Hauptdarstellerin Halldóra Geirharðsdóttir werden bei der Eröffnung des Festivals am 27. September anwesend sein.

von dpa

27. August 2018, 14:39 Uhr

«Gegen den Strom» ist nach Angaben des Filmfests eine ebenso humorvolle wie politisch scharfzüngige Komödie über eine warmherzige und unabhängige Frau. Hella (Halldóra Geirharðsdóttir) leitet in ihrem Ort einen Chor und kämpft heimlich als knallharte Umweltaktivistin gegen die lokale Aluminiumindustrie. Ihr Leben ändert sich plötzlich, als ihr Antrag auf Adoption eines Kindes aus der Ukraine nach Jahren bewilligt wird. Der Film wurde bereits in Cannes gezeigt und soll im Dezember in die deutschen Kinos kommen.

In seinem Historienfilm «The Favourite» entspinnt der griechische Regisseur Yorgos Lanthimos ein dichtes Netz von Intrigen, Neid und Verrat am englischen Hof des 18. Jahrhunderts. Die Hauptrollen spielen Rachel Weisz und Emma Stone. In «Was uns nicht umbringt» lässt Regisseurin und Drehbuchautorin Sandra Nettelbeck den Therapeuten ihres Erfolgsfilms «Bella Martha» in seinem Kosmos von neurotischen Patienten, familiären und amourösen Verstrickungen wieder aufleben. In den Hauptrollen sind August Zirner, Johanna ter Steege und Barbara Auer zu sehen.

Das Filmfest Hamburg zeigt vom 27. September bis 6. Oktober mehr als 130 Produktionen aus aller Welt.