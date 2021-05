Kriminalität : Gefundene Tote wahrscheinlich vermisste Frau aus Padenstedt

Bei einer gefundenen Toten handelt es sich nach Angaben der Staatsanwalschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine seit Ende Februar vermisste Frau aus Padenstedt im Kreis Rendsburg-Eckernförde.

Fitzbek | Darauf deuteten äußerliche Merkmale hin, sagte ein Sprecher der Kieler Staatsanwaltschaft am Montag. Zur endgültigen Identifizierung sei jedoch ein DNA-Abgleich nötig, der noch einige Zeit in Anspruch nehmen werde, sagte er. Auch Erkenntnisse zur Todesursache stehen den Angaben zufolge noch aus. Die stark verweste Leiche war am bereits 6. Mai rund ...

