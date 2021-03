Tiere : Geflügelpest in Betrieb mit 76 000 Hühnern im Kreis Plön

In einem landwirtschaftlichen Betrieb mit etwa 76 000 Legehennen im Kreis Plön ist ein Fall von Geflügelpest festgestellt worden.

Kiel | Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) habe den Fall des Subtyps H5N8 bestätigt, teilte das Landwirtschaftsministerium am Sonntag in Kiel mit. Alle Tiere des Betriebs müssten nun getötet werden, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Zudem darf das Betriebsgelände nicht betreten werden. Die Region wurde in einem Radius von drei Kilometern...

