Strafvollzug : Geflohener Strafgefangener in Hamburg gefasst

Die Polizei hat den Strafgefangenen aus Lübeck gefasst, der bei einem Verwandtenbesuch in Hamburg geflohen war. Der 65-Jährige wurde am Mittwochabend in Hamburg festgenommen, wie die Polizei Lübeck mitteilte. Zuvor hatten die «Kieler Nachrichten» darüber berichtet.